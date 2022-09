Von Annette Jäger, Neuried

Der Neurieder Junge Union (JU) reicht es: Der CSU-Nachwuchs fordert den Rücktritt der beiden Jugendbeauftragten des Gemeinderats, Leon Zipfel (Grüne) und Luis Sanktjohanser (FDP). Als Grund führt die JU "anhaltendes Desinteresse" an einem Austausch über die Situation der Jugendlichen in der Gemeinde an. Trotz mehrfacher Nachfragen sei kein Gespräch mit beiden Jugendbeauftragten zustande gekommen, beklagt Alexander Löher, Vorsitzender der JU, in einer schriftlichen Mitteilung. Beide Ämter sollten neu besetzt werden, so die JU.

Detailansicht öffnen Fühlt sich von den Jugendbeauftragten ignoriert: JU-Ortsvorsitzender Alexander Löher. (Foto: privat)

Alexander Löher ist seit Februar 2022 JU-Vorsitzender und ärgert sich, dass die Jugendorganisation der CSU "ignoriert" werde, wie er auf Anfrage sagt. Die Rücktrittsforderung sei nun Ausdruck dafür, dass ihm schlicht "der Kragen geplatzt" sei. Anfang des Sommers sei er auf Leon Zipfel als Jugendbeauftragten per E-Mail zugegangen, um einen Termin zu vereinbaren für ein gemeinsames Gespräch; ein solches sei aber bisher nicht zustande gekommen. Zuerst sei ein Termin aufgrund zeitlicher Engpässe verschoben worden, danach seien weitere Anfragen erfolglos gewesen und Zipfel sei nie mehr auf ihn zugekommen. Löhrer beklagt zudem, dass Leon Zipfel sein politisches Amt als Gemeinderat für die Grünen und die Gemeindearbeit als Jugendbeauftragter vermische: Er sei lediglich über die E-Mail-Adresse der Grünen erreichbar, weitere Kontaktdaten seien im Internet nicht zu finden.

Und Löhrer hat noch einen Vorwurf parat: Er kritisiert den "mangelnden Einsatz" für Jugendliche in Neuried. Die JU wünsche sich unter anderem einen Nachtbus, der Jugendliche spät abends in die Heimatgemeinde transportiert, und einen alternativen Treff für Jugendliche außerhalb des Jugendhauses - Themen, die er gerne an die Jugendbeauftragten herantragen würde.

Beide sind seit zwei Jahren im Amt und nach eigenen Worten durchaus aktiv in der Gemeinde unterwegs

Luis Sanktjohanser, stellvertretender Jugendbeauftragter, weist die Vorwürfe auf SZ-Anfrage zurück und spricht damit auch im Namen von Leon Zipfel, wie er sagt. Wegen der Ferienzeit sei noch kein Termin vereinbart worden. Leon Zipfel merkt zudem an, dass es in einem Dorf wie Neuried auch andere Kontaktmöglichkeiten als den E-Mail-Verkehr gebe; er selbst habe zudem zuletzt Probleme gehabt, auf seinen E-Mail-Account zuzugreifen. Als Jugendbeauftragte seien sie durchaus aktiv in der Gemeinde unterwegs, betont Sanktjohanser, der nach eigenen Worten selbst keine Mail der JU bekommen hat.

Detailansicht öffnen Luis Sanktjohanser hat nach eigenen Worten keine Mail von der JU erhalten. (Foto: privat)

Die beiden Jugendbeauftragten sind seit Juli 2020 im Amt. Die Jugendlichen kämen aus eigenen Stücken auf sie zu und der Kontakt zum Jugendhaus werde gepflegt, schildern beide. Dort habe es etwa eine Grillaktion gegeben, um die Neurieder Jugend kennenzulernen. Auch bei den Haushaltsberatungen habe man Ideen eingebracht, um Neuried zu einer attraktiven Gemeinde für junge Leute zu machen. Dazu gehörten Verbesserungen beim Skaterpark und die Idee, eine Art selbst verwalteten Container aufzustellen - auch ein Wunsch der JU. Hier sollen sich Jugendliche unabhängig von Öffnungszeiten des Jugendhauses treffen können. Derzeit werde außerdem ein Konzept erarbeitet für einen Jugendbeirat.

Sanktjohanser kritisiert seinerseits den "Stil" der JU, sich schriftlich zu "empören" und "freundlich formuliert: Halbwahrheiten zu verbreiten". Man sei nach wie vor offen für einen Termin.