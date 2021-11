Der Wintermarkt und die Hüttengaudi, die die Firma SNLP GmbH Co. KG an den Wochenenden bis Silvester in der Neurieder Ortsmitte geplant hat, fallen weitgehend aus. Das Festhalten an dem Event war vergangene Woche auf massive Kritik der CSU gestoßen, die sich auch daran störte, dass die kommerzielle Veranstaltung von der Gemeinde unterstützt werden sollte. Nun gaben Felix und Alexander Lechner im Namen von SNLP mit Verweis auf die verschärften Corona-Regeln die Absage bekannt. "Ganz aufgeben möchten wir jedoch nicht", schreiben sie. "Darum sprechen wir aktuell die Kulturschaffenden an, die bereits eingeplant waren, und wir arbeiten an einem Alternativkonzept, eventuell ähnlich unserem letztjährigen Online-Kultur-Winter." Stattfinden soll nur der geplante Christbaumverkauf am Freitag und Samstag, dann hat auch die Winterhütte mit Kaiserschmarrn- und Getränkeverkauf geöffnet.