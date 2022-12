Von Annette Jäger, Neuried

Es ist der letzte Haushalt, den Kämmerer Roland Zürnstein für Neuried aufgestellt hat, im neuen Jahr wird er die Gemeinde verlassen. Die Gemeinderäte kommentierten das am Dienstagabend bei der Verabschiedung des Etats mit Bedauern, ist es dem Kämmerer doch in der Vergangenheit immer wieder gelungen, die Finanzen so zu planen, dass die traditionell finanziell schwach aufgestellte Gemeinde trotz hoher Schulden leistungsfähig blieb und ihren Verpflichtungen nachkommen konnte.

Die Geschwindigkeit, mit der das Gremium zum Jahresende hin das Finanzpaket 2023 geschnürt hat, ist für Neurieder Verhältnisse bemerkenswert - Kämmerer Zürnstein nannte die Beschlussfassung "sportlich". Dass es schneller ging als sonst, mag auch daran gelegen haben, dass diesmal keine großen Hürden zu nehmen waren, um einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen - im vergangenen Jahr war das auf der Kippe gestanden. Derzeit profitiert die Gemeinde von überraschend hohen Gewerbesteuereinnahmen, die Spielräume ermöglichen. Der Schuldenstand bleibt trotzdem hoch.

Eine Entscheidung im ablaufenden Jahr hat große Verschiebungen im Haushalt bewirkt: so den Beschluss, das Grundstück in der Ortsmitte, auf dem in großem Stil Wohnungen und Geschäfte entstehen sollen, nicht zu verkaufen, sondern in Erbpacht zu vergeben. Damit fielen fest eingeplante 17 Millionen Euro Verkaufserlös aus dem Haushalt, die den Erwerb der Gewerbeimmobilie am Hainbuchenring gegenfinanzieren sollten, in der jetzt das Rathaus residiert. Sechs Millionen Euro an Darlehensaufnahme sind deshalb für 2023 eingeplant. Der Schuldenstand beläuft sich Ende 2023 auf rund 16,8 Millionen Euro. Allerdings sind das mehr als zehn Millionen Euro weniger als Ende dieses Jahres. Gewerbesteuereinnahmen von 13,5 Millionen Euro in 2022 und zu erwartende 15,6 Millionen Euro im kommenden Jahr leisten dazu einen Beitrag.

Außer der CSU stört sich niemand an den Schulden

Am Schuldenstand scheiden sich im Neurieder Gemeinderat die Geister. Für die CSU ist das hohe Schuldenniveau einer der Gründe, warum sie dem Haushalt nicht zugestimmt hat. Ihr Fraktionssprecher Michael Zimmermann vermisst nachhaltiges Wirtschaften. Dem konnten die anderen Fraktionen nicht folgen. Sie halten die Haushaltspolitik sogar für besonders nachhaltig. Ausdruck finde das in der Entscheidung, das Grundstück in der Ortsmitte nicht zu verkaufen und es damit für künftige Generationen zu erhalten. "Die Wertsteigerung des Bodens bleibt in der Gemeinde", sagte Corinna Pflästerer-Haff von den Grünen. Für sie sei das eine "vorausschauende und generationengerechte" Entscheidung. Auch Markus Crhak vom Bündnis Zukunft Neuried (BZN) wollte den Schulden keine übergroße Bedeutung beimessen. Sie seien irgendwann abgebaut. Das Grundstück bleibe dafür dauerhaft in Gemeindebesitz.

Der Gemeinderat stimmte gegen die Stimmen der CSU dem Haushalt mit einem Gesamtvolumen von rund 59 Millionen Euro zu wie auch dem Investitionsprogramm bis 2026.