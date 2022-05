Der Anbau der Grundschule ist offiziell fertig und damit ein Millionen-Euro-Projekt der Gemeinde Neuried vollendet. Nach den Osterferien haben die Grundschüler den neuen Ganztagstrakt in Betrieb genommen. Vier Klassen sind hier untergebracht. In der ersten Schulwoche fand die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Harald Zipfel (SPD), Rektorin Pia Rieger und Konrektorin Verena Knoll statt. Den Schülern schafft der Anbau mehr Bewegungsfreiheit. Bisher mussten sich die Klassen Räume teilen, nun hat jede Ganztagsgruppe ihren eigenen Bereich, was gerade an den langen Schultagen von Bedeutung ist. Letzter Akt der Bautätigkeit ist der Vorplatz mit Parkplätzen, der noch gestaltet wird. Für ein Zirkusprojekt der Schule soll hier das Zelt aufgestellt werden. Die offizielle Einweihung findet im Juli statt.

Der Anbau bietet auch Platz für die Musikschule, die mit 16 Klassenzimmern erstmals über eigene Räumlichkeiten im Souterrain verfügt. Die Einrichtung ist bereits im September eingezogen. Das gesamte Projekt hat die Gemeinde finanziell stark strapaziert. Zuerst sollten die Kosten keinesfalls mehr als 7,7 Millionen Euro betragen. Sie stiegen dann wegen unvorhersehbarer Baukomplikationen zunächst auf 8,9 Millionen Euro und schließlich auf rund zehn Millionen Euro.