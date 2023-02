In der Veranstaltungsreihe "Klimaanpassung jetzt" bieten die Neurieder Grünen am Freitag, 3. März, einen Informationsabend zum Thema "Schwammstadt - die Stadt der Zukunft" an. Referent ist Christian Hierneis, Vorsitzender des Bundes Naturschutz München und umweltpolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion. An dem Abend sollen praktikable Lösungen diskutiert werden, mit denen Städte die Klimafolgen abmildern können. In Schwammstädten wird das Regenwasser im Boden gespeichert, sodass es nicht so schnell abfließen kann, sondern dem Grundwasser zugeführt wird. Auch Sturzfluten durch Starkregenereignisse soll auf diese Weise entgegengewirkt werden. Die Neurieder Grünen gehen der Frage nach, wie der Umbau hin zu einer wassersensiblen und klimaangepassten Stadt oder Kommune gelingen kann. Beginn der Veranstaltung im Wirtshaus Lorber (Wintergarten), Gautinger Straße 12, ist um 19 Uhr.