Die Neurieder Grünen haben einen neuen Ortsvorsitzenden gewählt: Reinhard Lampe wird für die nächsten zwei Jahre die Doppelspitze mit Uta Hirschberg bilden. Hirschberg wurde bei den Wahlen in ihrem Amt bestätigt. Lampe löst Isabella Würker ab, die aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl angetreten ist. Er war zuvor bereits als Beisitzer im Vorstand aktiv. Neu in der Führungsriege der Neurieder Grünen ist auch Jutta Biltzinger, sie übernimmt den Posten der Kassenwärtin und rückt für Ilse Franitza nach, die aus Neuried weggezogen ist. Ebenfalls neu im Vorstand ist Dorit Zimmermann als Beisitzerin. Tom Wacker bleibt weiterer Beisitzer, er wurde in seinem Amt bestätigt.