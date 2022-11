Bei Bauarbeiten in Neuried ist am späten Dienstagnachmittag eine Hochdruckgasleitung angebohrt worden. Es strömte "massiv" Gas aus, wie Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) der SZ am Abend sagte. Die Feuerwehr evakuierte die Gebäude in einem Umkreis von etwa 100 Meter, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Betroffen war die gesamte Ortsmitte rund um Münchner Straße und Forstenrieder Straße. Wie viele Menschen betroffen waren, blieb zunächst unklar. Verletzte gab es nach den ersten Angaben nicht. Eine unmittelbare Gefahr für die Anwohner schloss der Feuerwehrsprecher aus. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort und sperrten die gesamte Ortsmitte für den Verkehr ab.

Die Stadtwerke waren im Einsatz, um das Leck zu schließen. Laut Bürgermeister Zipfel war eine Notbohrung an einer anderen Leitungsstelle nötig, um Druck aus der Gasleistung abzulassen. Die Maßnahme genügte jedoch noch nicht, sodass eine zweite Bohrung in den Abendstunden nötig wurde, um die Gefahr größerer Schäden, etwa einer Explosion, abzuwenden, wie Zipfel sagte. Die Straßensperrungen in der Hauptverkehrszeit verursachten ein großes Stauaufkommen. Die Fürstenrieder Straße, die jenseits der Ortsmitte zur Planegger Straße wird, führt von der A95 über Fürstenried nach Planegg.