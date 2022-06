In der Gemeinderatsfraktion der Neurieder CSU-Fraktion gibt es einen Wechsel: Florian Forster hat aus beruflichen Gründen sein Mandat abgegeben. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurde er verabschiedet. Seine Nachfolge tritt Peter Kellner an. Kellner ist Vorsitzender der Senioren-Union und im Sportverein TSV engagiert. Er ist künftig Mitglied im Sozial- und Kulturausschuss, im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und wird im Vereinsbeirat sein Stimmrecht ausüben.