Neurieder Bürger können sich an zwei Photovoltaikanlagen in der Gemeinde finanziell beteiligen. Eine Online-Informationsveranstaltung dazu findet am Montag, 28. März, um 19 Uhr statt. In Neuried gibt es bereits drei solcher Bürgerbeteiligungsprojekte: die Photovoltaikanlage auf der Freiwilligen Feuerwehr, auf der Mehrzweckhalle und auf dem Carport am Sportpark werden über die Bürgerenergiegenossenschaft BENG eG betrieben. In Neuried sollen jetzt auch Photovoltaikanlagen auf dem Teilneubau der Grundschule und auf dem Dach der neuen Kindertagesstätte am Bozaunweg über dasselbe Genossenschaftsmodell finanziert und betrieben werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Die geplanten Anlagen produzieren jährlich etwa 118 000 Kilowattstunden Strom und können pro Jahr rund 69 Tonnen CO₂ einsparen. Der gewonnene Strom aus den Photovoltaikanlagen wird zum Teil direkt verwendet, um den Bedarf in den Gebäuden zu decken. Die Gemeinde kann damit günstige Solarenergie nutzen und das öffentliche Netz entlasten. Die Installation der Anlagen beginnt im Mai 2022, die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich im Juli und August dieses Jahres. Ähnliche Bürgersolaranlagen gibt es im Landkreis bereits in Aschheim, Unterhaching, Gräfelfing, Oberschleißheim, Putzbrunn und Kirchheim. Die Gemeinde will mit den Bürgersolaranlagen die dezentrale Energiewende vorantreiben: Ziel ist es, erneuerbare Energien zu nutzen, die Energie dort zu erzeugen wo sie gebraucht wird und damit unabhängiger von zentraler Energieversorgung zu werden. Interessenten können sich per E-Mail anmelden (kontakt@beng-eg.de).