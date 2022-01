Unbekannte Täter haben in einem Einfamilienhaus in Neuried unter anderem Schmuck erbeutet. Sie drangen am Donnerstag vermutlich zwischen 15.15 und 18.15 Uhr gewaltsam in das Haus ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer. Wer im angegebenen Zeitraum im Bereich des Schmidhanslwegs, der Weinbauerstraße und des Brodwastlweg Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Telefon 089/29 10-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.