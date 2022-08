Von Annette Jäger, Neuried

Der jüngste Entschluss des Neurieder Gemeinderats zur Zukunft des Grundstücks in der Ortsmitte stößt auf heftige Kritik der örtlichen Senioren-Union. Es sei eine "Fehlentscheidung", das Areal in kommunaler Hand zu behalten und in Erbpacht zu vermarkten anstatt wie geplant zu verkaufen, heißt es in einer Stellungnahme der CSU-Senioren. Ein Verkauf des 1,57 Hektar großen Grundstücks, auf dem Wohnungen und Geschäfts entstehen sollen, hätte einen "entscheidenden Beitrag zur Sanierung der Gemeindefinanzen leisten können". Angesichts der hohen Pro-Kopf-Verschuldung Neurieds, die weit über dem Landesdurchschnitt liege, sei die Entscheidung nicht nachvollziehbar.

Für die Senioren-Union ist es vorrangiges Ziel, den Gemeindehaushalt zu sanieren, um "wichtige Investitionen der Daseinsvorsorge für alle Bürger treffen zu können". Der Ortsvorstand bezweifelt zudem, dass sich ein Investor für das Konzept findet. Er nennt die Entscheidung für das Erbpacht-Modell ein "konzeptionsloses Vorgehen", das sich an den Anfang des Jahres gefassten Beschluss, kein neues Rathaus zu bauen, anschließt. Die ursprüngliche Idee, mit einem neuen Rathaus, finanziert durch den Verkauf des Grundstücks, eine attraktive Ortsmitte zu gestalten, sei damit "beerdigt" und eine "historische Chance" vertan worden.

Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) hatte den Beschluss zur Erbpacht damit begründet, angesichts knappen Wohnraums den wertvollen Grund für künftige Generationen zu sichern.