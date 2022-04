Chefin Martina Hrasky packt im Vor Ort in Neuried selbst mit an.

Das Vor Ort in Neuried ist Café, Bäckerei und vegetarisches Restaurant in einem.

Von Annette Jäger, Neuried

Kleine Fluchten sollen den Alltag bekanntlich kurzweiliger gestalten. Im Café Vor Ort in Neuried scheint dieser Devise der ein oder andere gerne zu folgen an einem Donnerstagvormittag. Zwei Freundinnen treffen sich zum ausgedehnten Frühstück mit allerlei bunten Früchten auf den Tellern, eine Frau hat auf ihrem Tisch Arbeitsmaterial ausgebreitet und bestellt ein Omelett, ein älteres Ehepaar liest Zeitung und bestellt den zweiten Kaffee. Die Zeit scheint für einen kurzen Moment stehengeblieben zu sein, hier ist Pause, hier findet jeder seinen Platz.

Detailansicht öffnen Der Milchkaffee wird mit viel Liebe aufgehübscht. (Foto: Catherina Hess)

Das Vor Ort ist Café und vegetarisches Restaurant in einem. Es gehört noch eine Bäckerei dazu, dazu zwei Bäckereifilialen in Gauting und Martinsried. Es ist das einzige Frühstückscafé im Würmtal und wird im Familienbetrieb geführt. Besonders ist im Vor Ort neben all den fantasievollen Frühstückskombinationen die geniale Müsliauswahl, die die Chefin, Martina Hrasky, selbst kreiert. In der Bäckerei werden sie zum Mitnehmen verkauft und sind heiß begehrt, zum Beispiel das vegane Chia-Müsli mit Joghurt und Himbeerpuree (auf der Karte: 6,10 Euro) oder das Birchermüsli mit Nüssen und Mangomus (6,10 Euro). Wer Porridge bisher für pampigen Brei gehalten hat, wird feststellen, dass die Vor-Ort-Variante mit Mandeln, Äpfeln, Rosinen und Honig (6,80 Euro) nichts damit zu tun hat.

Detailansicht öffnen Gesund und schön anzusehen: Porridge ist ebenso im Angebot wie selbst kreierte Müslis. (Foto: Catherina Hess)

Den Hauptteil der Frühstückskarte machen die Semmelfrühstücke aus und wer kein Vegetarier ist, wird nichts vermissen. Ganze zwölf Frühstücke stehen zur Auswahl, von "Mini" - Marmeladensemmel (2,90 Euro) - bis hin zum "Vor Ort Genuss" mit Semmelauswahl, Croissant, Käseplatte, Ei, Obstsalat, Birchermüsli, Avocado-Frischkäse und frischgepresstem Orangesaft sowie Marmelade (15,90 Euro). Dazwischen findet sich auf der Karte auch ein "Schweizer Hüttenfrühstück" mit Rührei auf Bauernbrot, ein veganes, beerendominiertes Frühstück oder, neu auf der Karte, das G'Mias Brot: deftiges Bauernbrot mit Knoblauchöl und im Wok gebratenes Gemüse dazu (11,80 Euro). Man kann sein Frühstück auch komplett selbst zusammenstellen. Der Kaffee dazu stammt aus der Rösterei Dinzler am Irschenberg.

Das Frühstück lässt man sich servieren wochentags ab 8.30 Uhr bis 13 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen bis 13.30 Uhr. Ein Sonnenfleckchen findet sich immer, hinten auf der ruhigen Terrasse oder vorne raus an der trubeligeren Straße.

Detailansicht öffnen Zum veganen Frühstück passt ein Obstsalat. (Foto: Catherina Hess)

Anfahrt: Café Vor Ort, Gautinger Straße 3, 82061 Neuried, Telefon: 089/7593337, E-Mail: office@vorort-neuried.de. Die U-Bahnstation Fürstenried West (U3) ist 1,3 Kilometer entfernt. Es fahren die Buslinien 260, 261 und 267. Wochentags ist auch die U-Bahnstation Großhadern (U6) über die Linie 269 angebunden. Ebenso gibt es zu den S-Bahnstationen Lochham, Planegg und Gräfelfing Busverbindungen. Aus dem Süden lässt sich das Café auch gut mit dem Fahrrad durch den Forstenrieder Park erreichen.