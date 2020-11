Die Polizei hat am Freitagabend drei Jugendliche am Sportpark in Neuried angehalten, die gemeinsam unterwegs waren. Die 15-Jährigen verstießen mit ihrem Spaziergang gegen die geltenden Corona-Kontaktbeschränkungen. Erlaubt sind danach nur Begegnungen von Personen zweier Haushalte. Die Jugendlichen wurden von der Polizei zu den Eltern gebracht. Jedem der drei droht ein Bußgeld. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Planegg am Sonntag feststellte, komme es leider immer wieder vor, dass feiernde Jugendliche von Streifen angetroffen würden. Diese konsumierten oft in Kleingruppen Alkohol und hielten sowohl die Maximalzahl der erlaubten Hausstände als auch den Mindestabstand nicht ein.