Der rasante Anstieg der Infektionszahlen bringt auch die Planungen der Gemeinden durcheinander. Als erste Kommune im Landkreis München hat jetzt Neuried die Bürgerversammlung abgesagt, die dort an diesem Donnerstag hätte stattfinden sollen. "Diese Entscheidung ist nicht leicht gefallen, sie wird aber als notwendig angesehen", teilt die Gemeinde mit. Das Risiko möglicher Infektionen, selbst unter Einhaltung aller Vorgaben, lasse sich nicht vollkommen ausschließen, wenn sich viele Menschen in einem Raum versammeln. Die Neuriederinnen und Neurieder sollen jetzt mit einer Broschüre mit dem Titel "Zahlen, Daten, Fakten" über die Entwicklung der Gemeinde informiert werden. Diese liegt von Donnerstag an im Rathaus und in der Bücherei aus, außerdem wird sie auf der Homepage unter der Rubrik "News" veröffentlicht und im Laufe des Monats an alle Haushalte verteilt. Die Anträge und Anfragen zur Bürgerversammlung werden schriftlich beantwortet oder im Gemeinderat beraten.