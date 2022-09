Die Neurieder Blasmusikanten suchen Nachwuchs: Wer als Erwachsener ein Blasinstrument oder Schlagzeug spielt, ist willkommen, einen Platz in einem der Einstiegsorchester einzunehmen. Es gibt freie Plätze auf jedem Niveau, es sollen sich auch Hobbymusiker angesprochen fühlen, die länger pausiert haben. Gesucht sind eine Vielzahl von Spielern diverser Instrumente, von Querflöte und Fagott bis zu Oboe, Posaune, Percussion oder Pauke. Die Orchesterproben unter Leitung von Wolfgang Brandl finden dienstagabends in der Musikschule statt, von 19 bis 20.15 Uhr üben "Die Spätzünder Musikanten", von 20.30 bis 21.30 Uhr proben "Die Vielharmonischen". Interessierte können sich an Wolfgang Brandl wenden, telefonisch unter 089/755 21 34 oder per Mail an brandl@neurieder-blasmusikanten.de.