Die Gemeinde Neuried macht beim Thema Klimaschutz Tempo: Bis 2035 will die Kommune klimaneutral werden. Dazu bekannte sich der Neurieder Gemeinderat in seiner aktuellen Sitzung. Mit dem neuen Ziel verpflichtet sich die Kommune, 15 Jahre schneller ans Ziel zu gelangen, als bisher anvisiert war. Den Antrag auf Schärfung der Klimaziele haben die Fraktionen im Gemeinderat gemeinsam gestellt. Die Gemeinde folgt mit der neuen Zielsetzung dem Weg der Bayerischen Staatsregierung, die sich Ende 2021 dazu verpflichtet hat, bis 2040 klimaneutral zu werden. Die Neurieder halten ihr neu gestecktes Ziel für realistisch. Durch die Verpflichtung der Regierung erhofft sich die Gemeinde mehr überregionale Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen. Die Kommune will nun ihr Energiekonzept überarbeiten. Außerdem soll unter anderem ein Sanierungsfahrplan samt Kostenschätzung erstellt werden, der alle Maßnahmen erfasst, die nötig sind, um den Klimagasausstoß gemeindlicher Liegenschaften zu reduzieren.