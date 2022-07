Kolumne von Martin Mühlfenzl

Rügen ist das bessere Sylt. Nicht nur, weil auf Deutschlands größter Insel keine Finanzminister anreisen, um in den Stand der Ehe zu treten. Rügen, die Perle in der Ostsee, ist natürlicher, vielfältiger, günstiger, hat mindestens genauso schöne Sandstrände - und ist vom Landkreis München aus genau so schnell zu erreichen wie das Eiland in der Nordsee. Um die 16 Stunden dauert die Fahrt, mit dem Neun-Euro-Ticket und sieben Mal Umsteigen, denn ICE oder Intercity dürfen damit nicht genutzt werden. Es soll dennoch einige Wahnsinnige geben, die auf diese Art quer durch die gesamte Republik reisen.

Es ist schon ein ganz besonderes Geschenk, das die Ampelregierung in Berlin den Deutschen da gemacht hat. Die einen (die Sylter) empfinden es als Ausgeburt der Hölle, weil plötzlich mit Bierdosen bewaffnete Punker ihre sonst so idyllische Insel belagern; die anderen (der Rest) als willkommene Gelegenheit, den eigenen Landkreis, die Region oder auch fernere Ziele quasi zum Nulltarif zu erkunden. Selten hat eine einfache, politische Maßnahme mit solcher Wucht eingeschlagen, schon jetzt ist das Neun-Euro-Ticket eine Erfolgsgeschichte, die zwingend eine Fortführung über den August hinaus wird finden muss - ob weiter zum Spottpreis oder in einer etwas teureren Variante. Fest steht: Es ist möglich, die Menschen in sehr großer Zahl zum Umsteigen vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr zu bewegen.

Gerade für den vom ständigen Verkehrsinfarkt geplagten Landkreis München mit Autobahnen, die in Spitzenzeiten von nahezu 200 000 Fahrzeugen am Tag befahren werden, mit Innenstädten und Ortsmitten, die unter Abgasen und Lärm leiden, ist das eine gute Nachricht. Natürlich kann der Run auf das subventionierte Ticket die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte - und der Gegenwart - nicht aufwiegen: die nicht erfolgten Investitionen in die Infrastruktur der S-Bahn etwa, die sich an der Eingleisigkeit vieler Trassen zeigt. Versäumnisse, die dazu führen, dass auf manchen Strecken Pendler noch immer 40 Minuten auf den nächsten Zug warten müssen - wenn er denn überhaupt kommt. Volle Busse und Züge von Unterschleißheim über Ottobrunn bis ins Würmtal zeigen, dass die Menschen bereit sind, trotz der vielen Mängel im System das Auto stehen zu lassen.

Mehr noch schafft es das Neun-Euro-Ticket aber auch, Menschen zusammenzubringen. Menschen, die sich sonst vielleicht nicht begegnen würden. Das zeigt sich bei der Fahrt mit der S-Bahn nach Schloss Schleißheim, beim Kurztrip nach Regensburg oder Lindau und bei der Reise auf die Ostseeinsel Rügen. Zum Beispiel wenn ein Ehepaar aus Rostock nach dem Aufenthalt in Dresden samt Besuch der Semperoper im Zug zusammensitzt mit vier Punks aus Berlin, die gerade von einem Festival kommen. Elegant die einen und etwas abgerissen und mit Bierdosen in der Hand die anderen. Aber alle mit dem gleichen Ticket.