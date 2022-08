Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Neukeferloh-Harthausen-Grasbrunn ist sich einig in der Ablehnung der von Investoren am Montag vorgestellten Planung eines sogenannten Nahversorgungszentrums zwischen B 304 und Luisenweg in Neukeferloh. "Keine Betonwüste statt Bannwald, keine Immobilienspekulation auf Kosten der Anwohner und der Allgemeinheit", bringt es der FWG-Vorstand auf einen Nenner. "Die Präsentation der Investoren war enttäuschend und unterstrich den Eindruck, dass es hier nur um ein Profitinteresse geht", so FWG-Vorsitzender Johannes Seitner. "Dafür werden mehr als 30 Hektar Wald an einer sehr sensiblen Stelle geopfert." Das Projekt in der vorgestellten Form würde zudem neue Emissions- und Verkehrsbelastungen für die Bürger in Neukeferloh bringen. "Für uns ist es deshalb ganz klar, dass wir im Gemeinderat dagegen stimmen werden", so Seitner.