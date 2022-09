Von Lydia Wünsch, Grasbrunn

Die Grundschule Neukeferloh soll umgebaut werden. So hat es der Grasbrunner Gemeinderat diese Woche einstimmig beschlossen. Vorgesehen ist ein komplett neues Raumkonzept. Eine Planungsgruppe, der Vertreter aus der Verwaltung, der Grundschule, der Kinderwelt, der Küche, der Mittagsbetreuung sowie aller Gemeinderatsfraktionen angehören, soll nun Ideen für die konkrete Gestaltung entwickeln.

Geplant ist unter anderem der Umbau der Küche der benachbarten Kindertagesstätte. Diese befindet sich derzeit unter dem Dach der Einrichtung und ist damit der Hitze im Sommer ausgesetzt. Künftig soll die Küche im Untergeschoss eines neuen Gebäudes untergebracht werden. Außerdem soll dort nicht mehr nur für die Kinder der Kinderwelt, sondern auch für die Schulkinder sowie die Kinder der Mittagsbetreuung gekocht werden. Überplant werden sollen zudem die Räume der Mittagsbetreuung. Auch eine neue Werkstatt plus Garage für Geräte ist im Gespräch. Der Pausenhof soll schließlich naturnaher und interessanter gestaltet werden.

"Es handelt sich um ein langfristiges Vorhaben", sagt Bürgermeister Klaus Korneder (SPD). Die Grundschule biete aktuell genug Platz für alle Schüler, sodass keine Eile geboten sei. Derzeit sind 272 Schüler an der Schule, die Platz für 400 bis 448 Kinder bietet. Durch die Umgestaltung will die Gemeinde künftig besser auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Eltern eingehen können. "Einige wollen ihre Kinder sicher bis 16 Uhr untergebracht wissen, andere wünschen sich eine gewisse Flexibilität, sodass sie ihre Kinder an einigen Tagen früher, an anderen später abholen können", sagt Korneder. Für letzteres biete sich eine offene Ganztagsbetreuung mit freiwilligem Nachmittagsunterricht an.

Geplant ist längerfristig aber auch ein Ganztagszug, also eine Ganztagsklasse pro Jahrgangsstufe. "Schon als die neue Turnhalle gebaut wurde, kam die Idee auf, die alte Turnhalle für die Ganztagsbetreuung umzubauen", sagt Korneder. Die Fläche sei somit vorhanden. Auch ein unterirdischer Durchgang von der Schule zur alten Turnhalle sei geplant. Zur Finanzierung sollen bereits erste Mittel in den Haushalt 2023 eingestellt werden. Mit welcher staatlichen Förderung gerechnet werden kann, ist noch offen.