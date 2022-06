Ein Lastzug voller Bierkästen hat am Mittwochnachmittag bei Neuherberg die gesamte Ladung verloren. Nach Polizeiangaben wollte der 59 Jahre alte Fahrer aus Slowenien mit seinem Sattelzuggespann von der B 13 kommend auf die A 99 in Fahrtrichtung Salzburg auffahren. Weil die Ladung nicht richtig gesichert war, verrutschten in der Kurve mehrere Paletten auf dem Auflieger. Dadurch geriet das Gespann leicht in Schräglage, sodass 22 Tonnen volle Bierkästen auf die Fahrbahn kippten und sich dort großflächig verteilten. "Ein trauriges Bild irgendwie", überschrieb die Freisinger Verkehrspolizei deshalb ihren Bericht über den Unfall. Die Ladung wurde komplett zerstört. Die Feuerwehren aus Oberschleißheim und Unterschleißheim sowie das THW München und die Autobahnmeisterei waren für mehrere Stunden im Einsatz, die Autobahnauffahrt Neuherberg Richtung Salzburg war in dieser Zeit gesperrt.