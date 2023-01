Gegen einen Baum ist ein 31-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto gefahren. Er war auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neufahrn und Dietersheim unterwegs. Gegenüber der Polizei gab der Verunglückte an, er habe einem Reh ausweichen müssen und sei deshalb von der Straße abgekommen. Das mag wohl sein, aber die Polizisten, die den Unfall aufnahmen, bemerkten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch und erhebliche Ausfallerscheinungen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon.