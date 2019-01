29. Januar 2019, 22:01 Uhr Neues Programm Kurse nach Maß

Die VHS Nord bietet im neuen Semester 1500 Veranstaltungen

Von Sabine Wejsada, Unterschleißheim

Mehr als 1500 Veranstaltungen, mindestens 40 000 geplante Unterrichtsstunden: Die Volkshochschule im Norden des Landkreises München wartet im kommenden Frühjahrs- und Sommersemester mit einem breit gefächerten Programm auf. So lassen sich insgesamt 18 verschiedene Sprachen lernen, in Garching zum Beispiel auch Japanisch und Chinesisch. In Deutsch, Englisch und Italienisch stehen Kurse für jedes Niveau zur Verfügung, wie Fachbereichsleiterin Alina Comber sagt.

Damit jeder seinen richtigen Platz finden kann, gibt es wieder kostenlose Sprachberatungstermine. Im Unterschleißheimer VHS-Zentrum können sich Interessierte am Montag, 4. Februar, von 16 bis 19 Uhr sowie am Freitag, 8. Februar, von 10 bis 12 Uhr einstufen lassen, in Unterföhring am Dienstag, 5. Februar, von 16 bis 19 Uhr, in Garching am Mittwoch, 6. Februar, von 16 bis 19 Uhr sowie in Ismaning am Donnerstag, 7. Februar, zwischen 16 und 19 Uhr.

Im Fachbereich Geschichte, Gesellschaft, Politik und Pädagogik erwartet die Besucher nach den Worten von VHS-Direktor Lothar Stetz ein spannender Vortragszyklus: Der Bogen reicht von glücklichen Kindern über 70 Jahre Grundgesetz und die im Mai stattfindende Europawahl bis zu Verschwörungstheorien, Utopien und Zukunftsprognosen.

Wer Abenteuerliches erfahren möchte und ein Faible für ferne Länder hat, der kann aus mehr als 100 Veranstaltungen aus dem Bereich Welt und Outdoor auswählen, den Katrin-Jasmin Becker bei der VHS Nord verantwortet. Dabei geht es nicht nur um reine Theorie, sondern auch ums Mitmachen: Kinder können Putzroboter bauen, Erwachsene sich im Rafting versuchen oder bei Stadt- und Themenführungen Münchner Kaffeehausgeschichten hören.

Einen großen Stellenwert hat das Thema Gesundheit und Ernährung im VHS-Programm. Fachbereichsleiterin Maria Geier berichtet von mehr als 3000 Teilnehmern im noch bis Mitte Februar laufenden Wintersemester. Im Frühling und Sommer sind 370 Veranstaltungen geplant, darunter der Kurs "Fit mit und nach einer Krankheit", der sich an Krebspatienten und deren Angehörige richtet und diese zu Tageswanderungen einlädt.

Im Bereich Kultur, Gestalten und Tanz setzt Leiterin Sylke Heuer auf Bewährtes wie die Sonntagsmatineen, die Blackbox-Konzerte, Kinoreihen und die Ismaninger Lesebühne "Dichter ran ans Wort", es gibt aber auch Neues: So findet im Sommer eine Literatur- und Malwerkstatt mit der Autorin Sandra Hoffmann und der Münchner Malerin Dörthe Bäumer statt. Kinder können einen Meerjungfrauen-Workshop besuchen und Tanzfreunde beim Sommertanzcamp mitmachen. Fotoreisen, Natur- und Themenfotografie, Grundlagen- und Aufbaukurse - all das bietet die VHS für Menschen an, die gerne durch ein Objektiv schauen. Einen Schwerpunkt stellt heuer die Sportfotografie dar. Dozent ist Stefan Nimmesgern.

Monika Auer ist bei der VHS Nord für berufliche Weiterbildung und EDV zuständig - und stolz: Denn alle Teilnehmerinnen der ersten Lehrgangs Fachwirt Büro-/Projektorganisation haben die schriftliche Prüfung bestanden, wie Auer berichtet. Wer ein PC- und Office-Training für den Wiedereinstieg ins Berufsleben braucht oder Hilfe beim Umgang mit dem Smartphone benötigt, für den hat die VHS ebenfalls Kurse im Angebot.

Das Programm lässt sich im Internet durchblättern oder in gedruckter Form. Bis Ende Januar sollen die mehr als 50 000 Kurskataloge in den Mitgliedskommunen Garching, Ismaning, Unterföhring und Unterschleißheim verteilt sein. Weitere Informationen gibt es in den Geschäftsstellen der Volkshochschule, unter Telefon 089/55 05 17-0, per E-Mail an info@vhs-nord.de oder auf der Homepage unter www.vhs-nord.de.