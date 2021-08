Weil im Jobcenter des Landkreises in den nächsten Tagen eine neue Software installiert wird, kann die Behörde einige Tage lang nur eingeschränkt arbeiten. Der Landkreis führt ein neues Fachverfahren zur Leistungsgewährung und zur Vermittlung in eine Beschäftigung ein. Zu diesem Zweck wird die bisher genutzte Software ersetzt. Auf die Auszahlung von Leistungen hat die Umstellung laut Landratsamt keine direkten Auswirkungen, allerdings ist das Jobcenter während der finalen Migration und der dann notwendigen Prüfung der Datensätze in der Woche vom 30. August bis zum 3. September telefonisch nur eingeschränkt zu erreichen. Unaufschiebbare Anfragen sollen vorzugsweise per E-Mail an jobcenter@lra-m.bayern.de erfolgen, um eine schnellstmögliche Bearbeitung zu sichern, wie das Landratsamt bittet.

Die Umstellung der Software sei nötig geworden, weil der bisherige Anbieter das eingesetzte Fachverfahren zum Jahresende gekündigt hat, heißt es aus dem Landratsamt. Seit Langem arbeite das Jobcenter intensiv daran, den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. Während der vergangenen Monate sei die neue Software bereits im Haus implementiert und die Migration aller Daten vom bisherigen Programm in das neue Verfahren vorangetrieben worden. Das Personal sei bereits geschult, der endgültige Wechsel zum neuen Verfahren erfolgt am 27. August.