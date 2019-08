20. August 2019, 21:29 Uhr Neues Ausbildungsjahr Ausweis für Azubis

Karte mit Statusnachweis soll Lehrlingen in München und Oberbayern Vorteile bringen

Vom kommenden Ausbildungsjahr an wird die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK) allen etwa 44 000 Auszubildenden in den oberbayerischen Betrieben eine sogenannte Azubi-Card ausstellen. Von dem neuen Angebot können dann von September an auch die etwa 3700 Nachwuchskräfte aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen im Landkreis München profitieren. Der Ausweis in Scheckkartenformat ermöglicht es Auszubildenden laut IHK, "ihren Ausbildungsstatus nachzuweisen und über ein Partnerprogramm Vorteile und Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen".

Welche Vorteile das letztendlich sein werden, wird sich noch herausstellen. Die Industrie- und Handelskammer ist noch auf der Suche nach Unternehmen und Partnern - auf die Azubis dann aufmerksam gemacht werden sollen. "Neben den bekannten Schüler- und Studentenausweisen gibt es nun endlich die Azubi-Card, die unsere Auszubildenden als Teil einer großen Gesellschaft ausweist und ihre Identifikation mit der Ausbildung stärken wird", sagt Christoph Leicher, IHK-Chef für den Landkreis München. "Für das Image der dualen Ausbildung ist das rundum ein Gewinn."

Der Auszubildende kann sich über einen QR-Code digital nachprüfbar legitimieren. Und in Zukunft sollen sie auf einer verknüpften Online-Plattform Informationen zum jeweiligen Ausbildungsverhältnis abrufen, persönliche Daten verwalten sowie digital das gesetzlich geforderte Berichtsheft bei der IHK einreichen können. Informationen sind auf der Homepage (www.azubicard.de) abzurufen.