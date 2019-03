Bei Armin Eifertinger, dem neuen Direktor am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching, steht meist die Bürotür offen. Er bringt viel Erfahrung mit. Unter anderem hat er eine Fachoberschule in der belgischen Hauptstadt Brüssel aufgebaut. Das internationale Flair in Garching liege ihm, sagt er.

(Foto: Florian Peljak)