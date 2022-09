Die Neubiberger haben im Zusammenhang mit dem Rathausneubau die Möglichkeit, der Nachwelt eine persönliche Botschaft zu hinterlassen. Bei der Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau im Januar 2023 soll eine Zeitkapsel mit Zeugnissen der Gegenwart oder Wünschen für spätere Generationen in das Fundament eingelassen werden. Die Bewohner von Neubiberg und Unterbiberg sind daher nun aufgerufen, der Gemeinde Vorschläge zu machen, welche Bilder, Objekte oder Botschaften bewahrt werden sollen. Sie dürfen ihren Beitrag auf maximal einer DIN-A-4-Seite bis spätestens 1. Dezember unter dem Stichwort "Zeitkapsel" per Post an das Kulturamt der Gemeinde senden oder per E-Mail an kulturamt@neubiberg.de. Angenommen werden Fotos, Objekte, Texte oder Tondokumente. Die Vorschläge können persönlicher, öffentlicher oder etwa philosophischer Natur sein. Passt nicht alles in die Kapsel, trifft am Ende ein Expertengremium eine Auswahl.