Der Grundstein für die lange umstrittene Bebauung am Rathausplatz 1 bis 3 in Neubiberg ist gelegt. Im Frühsommer 2023 soll das Areal fertiggestellt sein.

Der Bau der 23 Stadthäuser auf dem Ärztehaus-Grundstück am Rathausplatz 1 bis 3 in Neubiberg schreitet voran. Zwei Einfamilienhäuser im hinteren Bereich des Grundstücks etwa stehen bereits im Rohbau. Nun ist auch der offizielle Grundstein für das Projekt, für das die Bauherrin und Grundstückseigentümerin "FM Management Projekt Neubiberg GmbH" den hübschen Namen "Family Garden" gewählt hat, gelegt worden. Im vorderen Bereich des Areals werden zwei Dreispänner stehen, in der Mitte sechs Doppelhäuser und im hinteren Bereich fünf Einfamilienhäuser, alle in Holzbauweise, die vor allem junge Familien ansprechen sollen, wie Cordula Riede, Vertreterin des geschäftsführenden Gesellschafters Thomas Fleischmann, mitteilt. Gleichzeitig ist geplant, möglichst viel des alten Baumbestands zu erhalten. Für gefällte Bäume soll es Ersatzpflanzungen geben. Insgesamt soll die Anlage mit viel Grün gestaltet sein und offen wirken. Um ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, soll auf Hecken zwischen den einzelnen Bereichen verzichtet werden. Die Fertigstellung der Häuser, die vermietet werden, ist für Frühsommer 2023 geplant. Das Medizinische Versorgungszentrum St. Cosmas wird in seiner bisherigen Form bestehen bleiben. Nach einigen Jahren mit Kontroversen um die Planung hatten der Eigentümer und die Gemeinde 2020 eine einvernehmliche Lösung für die Bebauung gefunden. Die vorherigen Entwürfe hatten am Ende stets nicht die nötige Mehrheit gefunden, der ursprüngliche Entwurf etwa war einigen zu massiv.