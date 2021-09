Frühere Generationen schrieben vielen Pflanzen magische Kräfte und Heilwirkungen zu; heute wissen viele nicht mehr allzu gut Bescheid um heimische Pflanzen. Um die dreht sich von Dienstag, 14. September, an alles in der Ausstellung "Wilde Pflanzen vor der Haustür" des Bundes Naturschutz in der Neubiberger Gemeindebibliothek. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 11 bis 13 Uhr sowie 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 14 bis 16 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr.