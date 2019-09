Gemeinsam mit Jugendlichen hat Pater Lukasz Steinert die Wurzeln des Christentums erkundet - direkt im Heiligen Land, in Israel. Dort hat er auch seine Leidenschaft für Weine aus dem Heiligen Land entdeckt. Von der spannenden Reise, interessanten Begegnungen und viel Kulinarischem berichtet Steinert am Mittwoch, 11. September, von 19.30 Uhr an im katholischen Pfarrheim Rosenkranzkönigin in Neubiberg, Hauptstraße 36. Flankiert wird sein Vortrag von einer Verkostung israelischer Weine und Speisen. Anmeldungen sind im Pfarrbüro (089/66 00 480) möglich. Karten im Vorverkauf kosten 13 Euro, Mitglieder der Kolpingsfamilie Neubiberg und des Partnerschaftsvereins Neubiberg zahlen zehn Euro.