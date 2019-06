11. Juni 2019, 21:54 Uhr Neubiberg Wandern zur Priener Hütte

Wer Enziane und Alpenglöckchen sehen möchte, hat möglicherweise bei einer Wanderung des Seniorenzentrums Neubiberg die Chance dazu. An diesem Donnerstag geht es zur Priener Hütte, die auf 1410 Metern Höhe liegt. Bei schönem Wetter wandert die Gruppe rund um Eva Reiner weiter bis zum Geigelstein. Dort liegt besagte Blumenwiese. Losgewandert wird am Parkplatz Huben/Sachrang auf 724 Metern Höhe. Laut Reiner sind die Teilnehmer wie eine eingeschworene Gemeinde, immer wieder sind aber auch einmal neue dabei. Die Gehzeit beträgt 5,5 Stunden. Für einen guten Halt sollten die Teilnehmer Grödeln, eine Art Steigeisen, einpacken. Abfahrt ist um 7.30 Uhr am Seniorenzentrum, Hauptstraße 12. Anmelden kann man sich an diesem Mittwochabend ab 20 Uhr bei Eva Reiner unter der Telefonnummer 601 71 35. Zur Anfahrt werden Fahrgemeinschaften gebildet.