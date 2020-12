Von Daniela Bode, Neubiberg

So düster wie zunächst wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie gedacht, steht es nicht um die Finanzen der Gemeinde Neubiberg. Dennoch wird die Kommune im Jahr 2021 mit einem Defizit von 5,9 Millionen Euro zurechtkommen müssen. Das hat Kämmerer Fabian Leininger am Montag im Finanzausschuss erläutert, als er die ersten Eckwerte des Haushalts für das kommende Jahr vorstellte. Weil nicht absehbar sei, wie lange sich die Corona-Pandemie noch auswirke, plane er weiterhin vorsichtig.

Einbrüche bei der Gewerbesteuer im Haushalt 2020 kann die Gemeinde dank Corona-Ausgleichszahlungen von Bund und Land in Höhe von insgesamt 23 Millionen Euro abfangen. Dennoch rechnet Leininger für 2021 vorsichtig mit Gewerbesteuereinnahmen von 6,5 Millionen Euro. Als zweiten großen Einnahmeposten nannte der Kämmerer die Einkommensteuer mit voraussichtlich 12,7 Millionen Euro. Das genannte Defizit soll durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt finanziert werden. "Das ist schade, weil uns das Geld dann nicht für Investitionen zur Verfügung steht", sagte der Kämmerer. Er rechnet auch nicht damit, dass große Einsparungen möglich sein werden.

Als große Ausgabeposten sind mit 11,7 Millionen Euro die Kreisumlage und mit 7,8 Millionen Euro die Personalausgaben angesetzt. Für die Erweiterung des Rathauses sind 650 000 Euro eingeplant, für die Sanierung einer Wohnanlage in der Tannenstraße 2,3 Millionen Euro. Das Projekt Seniorenzentrum soll wie geplant erst einmal auf Eis gelegt sein. Vor einer Weile hatte der Gemeinderat beschlossen, es auf die Jahre 2024 und 2025 zu verschieben. Erfreulich fand Leininger, dass 2021 noch keine Kreditaufnahme nötig sei. "In der Rückschau ist es nicht ganz so schlimm gekommen wie gedacht", sagte Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU). "Da kann man ganz zufrieden sein", sagte er. Dennoch gelte das Gebot, vorsichtig zu haushalten.

Die Ansichten der Gemeinderäte dazu sind unterschiedlich. Elisabeth Gerner (SPD) plädierte etwa dafür, zu investieren, um Mehreinnahmen zu erzielen. Sie warb auch dafür, Kredite für Bauprojekte aufzunehmen. Tobias Thalhammer (CSU) teilte die Idee des vorsichtigen Haushaltens. Er appellierte aber daran, mehr Geld für kulturelle Dinge einzuplanen. Wenn wieder Veranstaltungen stattfinden könnten, "wird es einen Kulturhunger geben", sagte er. Pardeller gefiel die Anregung, er will sie ans Kulturamt weitergeben. Zu Gerner sagte er, natürlich müsse in die Zukunft investiert werden. Das tue die Gemeinde etwa beim Umwelt-Förderprogramm und bei der Kinderbetreuung, wo sie den Defizitausgleich der Kindertageseinrichtungen übernimmt. Aber all das müsse mit Augenmaß passieren. Vielmehr warb er dafür, in Sachen Gewerbesteuer etwas zu verbessern mit Hilfe aktiver Wirtschaftsförderung. Im Februar soll der Haushalt vorberaten werden.