Von Daniela Bode, Neubiberg

Obwohl die Volkshochschule Südost die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie einigermaßen gut in den Griff bekommen hat, bittet sie die Gesellschafter-Kommunen um mehr Geld. Neubiberg, Ottobrunn, Hohenbrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Putzbrunn sollen ihren Finanzierungsanteil von 2023 an erhöhen. "Wir brauchen die finanzielle Sicherheit, um in unsicheren Zeiten wie diesen handlungsfähig zu bleiben", sagte Geschäftsführer Christof Schulz der SZ. Zu der Erhöhung gibt es bereits einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss vom 1. Juli. In den Gemeinderäten wird die Änderung aktuell beraten.

Im Neubiberger Gemeinderat berichtete Schulz, dass die Volkshochschule 2021 bereits wieder über liquide Mittel von 992 000 Euro verfügte, 2020 waren es nur 970 000 Euro gewesen. Wegen der Pandemie hat die VHS in den vergangenen Jahren ihre Programmstruktur so verändert, dass Flexibilität gewährleistet ist und bei Bedarf auf Online-Unterricht umgestellt werden kann. Wegen der Abstandsregelungen, die man beibehalten will, liegt die Produktivität weiter unter den Vorjahren, wie Schulz sagte. 2021 etwa gab es - nach noch unbestätigten Daten des bayerischen Volkshochschulverbands - insgesamt 1748 Veranstaltungen, 2019 waren es 2354 gewesen.

Beim Deutschunterricht für Geflüchtete ist die VHS in Vorleistung gegangen

Durch den russischen Angriff auf die Ukraine kamen neue Herausforderungen auf die Einrichtung zu. Es galt, Deutschkurse für geflüchtete Menschen zu organisieren. Das hat die Einrichtung sehr früh unbürokratisch getan. "Wir sind viel in Vorleistung gegangen", sagte Schulz in Neubiberg. Aktuell lernten 200 bis 250 Geflüchtete in den Kursen der VHS in allen fünf Gemeinden Deutsch.

Um nun weiter eine stabile Struktur der VHS zu gewährleisten, sollen die Finanzierungsanteile der Kommunen von 2023 an erhöht werden. So wird laut Schulz mehr Geld benötigt für das Personal, für feste Mitarbeiter wie für freiberufliche. Auch stünden Investitionen in den Räumen an. Für Neubiberg ergibt sich von 2023 an eine Barmittelzuwendung in Höhe von 106 000 Euro, was eine Steigerung um 13 000 Euro bedeutet, von 2024 an eine Zuwendung von 119 000 Euro.

Aus dem Neubiberger Gemeinderat kam viel Lob für die Arbeit der VHS. So ermächtigte der Gemeinderat Rathauschef Thomas Pardeller (CSU) unisono, der Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2021 zuzustimmen. Auch der für September geplante Beschluss zur Erhöhung des Anteils von 2023 an dürfte positiv ausfallen.