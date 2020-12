Im vergangenen Jahr sahen die Zahlen noch gut aus: Die Volkshochschule Südost verzeichnete 2019 einen Umsatz von 2,7 Millionen Euro (2018: 2,5 Millionen Euro), es fanden 2354 Veranstaltungen statt. Das hat Geschäftsführer Christof Schulz dem Neubiberger Gemeinderat am Montag berichtet, denn die Kommune ist mit 25 Prozent des Stammkapitals als Gesellschafterin an der als GmbH organisierten Volkshochschule beteiligt. Die Corona-Krise traf freilich auch die Erwachsenenbildungseinrichtung hart. Schulz kündigte an, dass die Gesellschaftergemeinden wohl temporär ihre Finanzierung werden erhöhen müssen. Neben Neubiberg sind das Ottobrunn, Hohenbrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Putzbrunn. "Seit der GmbH-Gründung im Jahr 2012 sind wir stetig gewachsen", sagte Schulz. Die Volkshochschule habe sich auch ein Polster zugelegt, von dem ein Großteil nun aber anders als geplant "für Corona draufgehen" werde. In den neuen Räumen im sanierten Haus für Weiterbildung kann deshalb laut Schulz "nur das Nötigste" gemacht werden. Dort würden etwa die alten Stühle weitergenutzt.

Im Corona-Jahr 2020 stellte die VHS laut Schulz Kurse auf digitale Angebote um. Bei den Deutsch-Integrationskursen haben man so nahezu alle Teilnehmer halten können. Auch behalf sich die Einrichtung zwei Monate lang mit Kurzarbeit. Für das Jahr 2021 erwartet Schulz, dass die Produktivität der Einrichtung weiter deutlich unter dem Wert der Vorjahre liegen werde. Die Nachfrage in der Anmeldephase für die Kurse im Herbst und Winter sei um 20 bis 30 Prozent geringer gewesen als im Vorjahr

Aus dem Gemeinderat bekam Schulz viel Rückendeckung und Lob für die Arbeit der Volkshochschule. Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) betonte, es sei klar gewesen, dass diese Zeit nicht spurlos an der Volkshochschule vorübergehen werde und die Gesellschafter zusammenstehen würden, weil die VHS ihnen viel wert sei. Der Gemeinderat ermächtigte den Bürgermeister einstimmig, in der Gesellschafterversammlung der Volkshochschule für die Entlastung der Geschäftsführung für 2019 zu stimmen.