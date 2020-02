Es hat lange gedauert, doch nun sind sich die Gemeinde Neubiberg und der Grundstückseigentümer einig: Auf dem Ärtzehaus-Grundstück am Rathausplatz bleibt das Medizinische Versorgungszentrum St. Cosmas erhalten. Auf dem Rest des Grundstücks entstehen 23 zweigeschossige Stadthäuser in lockerer Anordnung. Außerdem sollen möglichst viele der bestehenden Bäume erhalten bleiben. Die nun gefundene Lösung ist das Resultat einer Besprechung zwischen Eigentümer, Vertretern des MVZ, des Gemeinderats und der Verwaltung im vorigen September. Nun hat nach einem einstimmigen Beschluss des Planungsausschusses auch der Gemeinderat einstimmig die Pläne befürwortet. Mehr als vier Jahre lang wurde an dem Projekt geplant. Die bisherigen Entwürfe fanden am Ende stets nicht die nötige Mehrheit, der ursprüngliche Entwurf etwa war einigen zu kolossartig. Vorne auf dem Grundstück sollen zwei Dreispänner stehen, in der Mitte sechs Doppelhäuser und im hinteren Bereich fünf Einfamilienhäuser. Von der Architektur her ähneln sich die Gebäude, sie alle werden eine Art Mansarddach mit Steil- und Flachdachanteilen sowie einen kleinen Erker im Erdgeschoss mit einem bodentiefen Fenster haben. Bürgermeister Günter Heyland (Freie Wähler) freute sich, dass sie nun so weit gekommen seien, und dankte dem Eigentümer Thomas Fleischmann, dass er nicht die Geduld verloren habe.