Die Gemeinde Neubiberg gibt jedes Jahr viel Geld für Kinderbetreuung aus. Um diese Ausgaben langfristig zu reduzieren, will sie unter anderem ihren Anteil an den Verpflegungskosten deckeln. Das Defizit der Gemeinde lag hier 2020 allein bei 200 000 Euro. Wie der Haushalts- und Finanzausschuss des Gemeinderats nun beschlossen hat, wird die Gemeinde von September an jedes Essen mit einem Euro bezuschussen. Die weiteren Kosten für die Verpflegung, also das Personal und die Lebensmittel, sind dann kostendeckend durch die Eltern zu übernehmen. Die Träger rechnen die Verpflegungskosten mit diesen entsprechend ab. Je nachdem, wie sie wirtschaften, kann es sein, dass sich die Kosten für die Eltern erhöhen.

Bisher zahlten die Eltern für ein normales Essen 3,90 und für ein Bio-Essen 4,90 Euro, abgerechnet wurde über eine Pauschale, was manche ungerecht fanden. Was darüber hinaus für Verpflegungskosten anfiel, übernahm die Gemeinde, dies verursachte zuletzt besagte 200 000 Euro Defizit. Durch die bisherige "allgemeine Defizitabdeckung" verteilten sich die Zuschüsse höchst unterschiedlich auf die jeweiligen Einrichtungen.

Wie Gemeinde-Geschäftsleiter Thomas Schinabeck erläutert, hatte der Kommunale Prüfungsverband die Gemeinde darauf hingewiesen, dass sie ihre Trägervereinbarungen ändern solle und die Eltern bereit sein müssten, beim Essensgeld mit zu bezahlen. Die Gemeinde nimmt den Hinweis an. Um künftig alle Kinder gleich zu behandeln, will sie für jedes Essen einen Euro zahlen. In den Haushalt stellt sie dafür 134000 Euro ein.