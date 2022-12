Schneeballwerfen ist nicht immer eine Gaudi. Vor allem nicht, wenn dadurch der Verkehr gefährdet wird. Das war am Sonntagnachmittag um 14.55 Uhr kurz vor dem Autobahnende der A 8 zwischen Unterhaching und München der Fall, als bislang unbekannte Personen von einer Fußgängerbrücke aus Schneebälle auf die Fahrbahn Richtung München warfen. Nach Darstellung der Autobahnpolizei Holzkirchen mussten mehrere Fahrzeuge den Schneegeschossen ausweichen. Es sei nicht auszuschließen, dass dabei Fahrzeuge beschädigt oder gar Personen verletzt worden seien, schreibt die Polizei, die nun nach Zeugen der Tat sucht und auch gefährdete oder geschädigte Verkehrsteilnehmer darum bittet, sich unter der Telefonnummer 08024/90730 mit der Autobahnpolizei in Holzkirchen in Verbindung zu setzen.