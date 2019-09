Hans Well tritt in Neubiberg mit seinen Kindern auf.

Grenzen überschreiten, über den Tellerrand schauen - das ist ein großes Thema unserer Zeit. Jetzt, da immer mehr Menschen aus fremden Ländern ihre Heimat woanders suchen. Das weitgereiste Trio Daktarimba macht es vor, wie es geht, mit African Jazz Grenzen zu überschreiten. Der Kameruner Sänger und Percussionist Njamy Sitson und die beiden Jazzmasters Walter Lang am Klavier und Wolfgang Lackerschmid am Marimbaphon lassen musikalische Erfahrungen sowie sprachliche und ethnische Vielfalt wie selbstverständlich zu einem homogenen Ganzen werden. Sie sind am Samstag, 28. September, von 20 Uhr an in der Aula der Grundschule Neubiberg zu hören.

Einen musikalischen Cocktail aus Rum, Pop und bayerischen Elementen präsentieren Leo Meixner und seine Band Cubaboarisch 2.0 am 13. November um 19.30 Uhr, ebenfalls in der Aula der Grundschule. Nach der Abschiedstour der Cubaboarischen mit Hubert Meixner und Sohn Leo macht sich Leo Meixner zusammen mit seiner Band nun auf seine eigene musikalische Reise zwischen Bayern und Lateinamerika. Wieder so eine Grenzüberschreitung, die das neue Kulturprogramm der Neubiberger Gemeinde prägen.

Ausgrenzung, Diskriminierung, die Frage, warum wir Menschen so viel Angst vorm Anderssein haben, thematisiert Rapper Roger Rekless in seinem Buch "Ein Neger darf nicht neben mir sitzen". Er, der mit bürgerlichem Namen David Mayonga heißt und bairisch spricht, liest daraus am 24. Oktober von 19.30 Uhr an in der Aula der Grundschule Neubiberg. Bei der Lesung begleiten ihn zwei Musikerkollegen am Schlagzeug und am Klavier.

Wer es bairisch mag und neugierig auf bissige Satire mit jugendlichem Elan ist, wird seine Freude mit "Hans Well und den Wellbappn" haben. Der Musiker, der bei der mittlerweile aufgelösten Biermösl Blosn vor allem für die Texte verantwortlich war, tritt jetzt mit seinen drei erwachsenen Kindern Sarah, Tabea und Jonas auf. Die neue Formation wird von Kritikern stets in den höchsten Tönen gelobt. Von einer Frischzellenkur ist da die Rede und von jugendlicher Spontanität, die den alten Themen mitten aus der Gesellschaft guttue. Zu sehen - und natürlich zu hören - sind die vier Wells am 8. November von 20 Uhr an, ebenfalls in der Aula der Grundschule.

Während für musikalisch und sonst kulturell vielfältig Interessierte einiges geboten ist, hält das Neubiberger Kulturprogramm auch Passendes für Kinder bereit. Das preisgekrönte Percussion-Duo Double Drums zeigt am 1. Dezember bei einem Familienkonzert in der Aula der Grundschule, wie viel Rhythmus in Weihnachten steckt. Dabei ist nichts vor den Händen von Alexander Glöggler und Philipp Jungk sicher, die beide klassische Perkussion an der Hochschule für Musik in München studiert haben. Nicht einmal das Besteck der Weihnachtsbäckerei, das die beiden zu neuen Musikinstrumenten umfunktionieren.

Diese Auftritte sind freilich nur ein kleiner Teil der vielfältigen Veranstaltungen, die das Kulturprogramm bis Februar kommenden Jahres zu bieten hat. Erwähnt sei nur noch die Fair-Trade-Kochshow, die Rezepte mit Reiseberichten und Informationen über fairen Handel verbindet. Wegen n der Sanierung des Hauses für Weiterbildung finden sie zum großen Teil in der Aula der Grundschule statt. Weitere Informationen sind abrufbar unter www.neubiberg.de.

Aus 15 Veranstaltungen können Abonnenten des Kulturamtes wählen und 20 Prozent zum regulären Eintrittspreis sparen. Das Abo ist noch bis 15. Oktober buchbar. Abo-Formulare finden sich im Kaleidoskop, dem Veranstaltungskalender der Gemeinde, und liegen an den Vorverkaufsstellen aus. Karten gibt es in der Gemeindebibliothek (Bahnhofsplatz 3), der Buchhandlung Lentner (Hauptstraße 8) und online über www.muenchenticket.de.