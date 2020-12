Der nächste Sommer kommt bestimmt, wie heiß er 2021 wird, lässt sich allenfalls vermuten. Fest steht aber, dass die Temperaturen in München in den nächsten Jahren insgesamt steigen, das Klima in der Stadt heizt sich auf, bis zu 30 Tage länger mit Temperaturen über 25 Grad könnte der Sommer zukünftig dauern, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Rahmen einer Studie festgestellt. Umso mehr Bedeutung wird dem "alpinen Pumpen" zugemessen, das nachts die kühle Luft von den Bergen in die Stadt bläst. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Winde freie Bahn bis nach München haben, wofür bislang die Frischluftschneisen sorgen.

Nun gibt es diverse Bestrebungen, etwa im Hachinger Tal, genau in diese Korridore Gebäude zu errichten, zum Beispiel auf dem Kapellenfeld in Neubiberg und am Rande des Grünzugs in Unterhaching. Kritiker wie die Grünen und eine Bürgerinitiative befürchten, dass dadurch die Luftzufuhr ausgebremst werden könnte und fordern seit geraumer Zeit einen Stopp solcher Pläne. Im Sommer 2020 haben sie Unterstützung vom bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) erhalten der sagte: "Regionale Grünzüge besitzen eine sehr hohe Bedeutung für die bioklimatische Regulationsfunktion im Verdichtungsraum und sind daher grundsätzlich erhaltenswert."