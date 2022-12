Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat zusammen mit dem Präsidenten des Bayerischen Landessportverbands, Jörg Ammon, am Freitag bei einem Besuch an der Grundschule Unterbiberg eine Auszeichnung zur Sportgrundschule überreicht. Dies geschah stellvertretend für viele Schulen in Oberbayern. Außer der Schule in dem Neubiberger Ortsteil haben sich im Landkreis München die Konrad-Grundschule in Haar sowie die Grundschule Garching-West zertifizieren lassen. Bayernweit sind es genau 100 Schulen.

Piazolo würdigte in Unterbiberg die Schulen für ihr außergewöhnliches Engagement sowie ihre Kreativität in den Bereichen Sport, Bewegung und gesunde Ernährung. Die erfolgreichen Bewerber profitieren seit Schuljahresbeginn von einer dritten Sportstunde in der ersten Jahrgangsstufe und zudem 1000 Euro für die Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten. Die ausgezeichneten Schulen haben laut Ministerium zum Beispiel ein Bewegungs- und Gesundheitsprogramm umgesetzt, Schwimmunterricht angeboten oder mit auch mit Sportvereinen und Hochschulen kooperiert. Auch im Bereich gesunde Ernährung habe es Aktionen gegeben.