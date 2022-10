Von Daniela Bode, Neubiberg

Im Großen und Ganzen scheinen die Unterbiberger ganz zufrieden zu sein, wie es in der der Gemeinde Neubiberg läuft. Jedenfalls erhielt Rathauschef Thomas Pardeller (CSU) am Dienstag Applaus bei der Bürgerversammlung in dem Gemeindeteil, als er seinen Bericht beendete. Doch mit einigen Anfragen musste er sich schon auseinandersetzen, zu mehr Artenreichtum am Grünanger und zu Nachbesserungen bei den Busverbindungen zum Beispiel. In die Aula der Grundschule in Unterbiberg waren wie in der Woche zuvor bei der Bürgerversammlung in Neubiberg etwa 30 Personen gekommen. Im Schnitt verfolgten weitere 26 Nutzer die Veranstaltung für 42 Minuten per Streaming von zuhause aus.

Eine Anwohnerin stellte den Antrag, die Grünanlage am Grünanger in Unterbiberg optisch und ökologisch aufzuwerten, um die Artenvielfalt zu fördern. Konkret schlug sie vor, die Wiesenflächen mit Bäumen zu bepflanzen und mit ein paar Büschen mit Beeren, an denen die Bürger sich bedienen könnten. Auch am Teich wünschte sie sich Verbesserungen. Der sei derzeit nichts anderes als ein "Betonring, in dem braune Brühe drin ist", sagte sie. Die Anwesenden nahmen den Antrag einstimmig an. Pardeller bedankte sich für die Anregung, gab aber auch zu bedenken, dass dort gerne Kinder spielten. Das müsse austariert werden. Er sagte zu, das Thema dem Sachgebiet Umwelt weiterzugeben und den Antrag im Gemeinderat zu behandeln.

Andere Bürger sahen bei den Busverbindungen Baustellen. Ein Unterbiberger berichtete, dass bei den Buslinien 217 und 199 wegen Personalmangels derzeit einige Fahrten ausfielen. Das sei zwar in der MVG-App zum Teil als fehlend vermerkt, es sei aber nicht planbar. Er bat daher die Gemeinde, an die Betreiber heranzutreten, die Ausfälle nachvollziehbar zu kommunizieren. Auch kritisierte er, dass sich die Fahrzeiten der Linien 217 und 199 ungünstig verschoben hätten, sodass sie oft gleichzeitig führen, dann aber 20 oder 40 Minuten kein Bus komme. Landrat Christoph Göbel (CSU) bestätigte, dass der Fachkräftemangel ein großes Problem sei und die Linie 217 bereits im Notfahrplan verkehre. Er riet aber, auf der MVV-Homepage wegen der Fahrten nachzusehen, da die Linie 217 eine Landkreis-Linie sei. Das Anliegen mit dem unabgestimmten Takt will er an die zuständige Abteilung im Landratsamt weitergeben.

Ein anderer Unterbiberger hatte schriftlich die Wiedereinführung einer direkten Buslinie zwischen Unterbiberg und Neubiberg angefragt. Pardeller informierte, dass im Gemeindemagazin Nanu eine Umfrage laufe, die den Bedarf nach einem On-Demand-Taxi abfrage. Sollte eine Mehrheit sich für so eine Verbindung entscheiden, "sind wir bereit, selbstständig übergangsweise eine solche Verbindung einzurichten", versprach er. Auch erwähnte er, dass die Gemeinde im ständigen Austausch mit dem Landratsamt sei, um Verbesserungen zu erreichen. Göbel hatte zuvor von dem Pilotprojekt mit On-Demand-Bussen berichtet, das derzeit im Landkreis läuft.

Eine Unterbibergerin bedankte sich ausdrücklich für den Jugendtreff an der Zwergerstraße, den die Gemeinde in diesem Sommer geschaffen hat, weil Anwohner wegen Ruhestörungen durch Jugendliche am Grünanger geklagt hatten - ein Pavillon auf einem gepflasterten Bereich mit Mülleimern. Pardeller erzählte, dass man ihm berichtet habe, dass der Jugendtreff gut angenommen werde. Offenbar stimmt das. "Es ist nichts mehr gewesen und wir schlafen jetzt viel besser", sagte die Anwohnerin.