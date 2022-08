Universität der Bundeswehr:Mint-Ferienprogramm für Mädchen

Die Universität der Bundeswehr in Neubiberg hat in diesem Sommer erstmals in Eigenregie ein Ferienprogramm für Schülerinnen angeboten. Damit sollten Mädchen für Fächer wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint) begeistert werden. Schülerinnen im Alter von zehn bis 16 Jahren gewannen bei den Projekten "Medientechnik for Girls" oder "Wir bauen ein Flugzeug" Einblicke in die Welt neuer Technologien. Nach wie vor sind Frauen in Technik- und Ingenieurbranchen unterrepräsentiert, im März 2021 lag der Frauenanteil in Mint-Berufen bei 15,5 Prozent.