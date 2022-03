Von Angela Boschert, Neubiberg

Es hat etwas von einer Rückkehr für Pfarrer Jochen Bernhardt. Seit 1. Februar ist er evangelischer Militärpfarrer an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg und wohnt mit seiner Frau in Deisenhofen, unweit von Oberhaching, wo er von 1999 bis 2010 Pfarrer bei der Gemeinde "Zum Guten Hirten" war. Ein großes Thema ist für ihn jetzt freilich der Ukrainekrieg. Es herrscht eine offene militärische Auseinandersetzung mitten in Europa. Zivilisten fliehen, in der Ukraine greifen viele zur Waffe. Die Situation beschäftige die Soldaten sehr, sagt Bernhardt.

Ganz neue Gefilde betritt der 55-Jährige beruflich nicht. Er komme aus einer Soldatenfamilie, sagt der gebürtige Hesse, sein Vater sei bei der Bundeswehr gewesen. Als Wehrdienstleistender habe er die Militärseelsorge als "sehr interessant" empfunden, jetzt besuche er in der für ihn neuen Doppelfunktion als Militärpfarrer und zugleich Studierendenseelsorger die Kollegen, um den erforderlichen Einblick in das System zu erhalten. Bernhardt ist für die Bundeswehrstandorte in Bad Aibling, Neubiberg, Pullach und Taufkirchen zuständig. Vor allem höre er zu, um zu erfahren, welche Erwartungen Studierende, leitende Offiziere und Mitarbeiter der Universität haben, was er als Pfarrer leisten könne und welche seelische Unterstützung gewünscht wird.

Bernhardt ist gespannt auf den Perspektivwechsel, den ihm sein Beruf erneut eröffnet. Er hat in Heidelberg und Nürnberg Theologie studiert, war dann als Gemeindepfarrer tätig und schließlich Assistent des Regionalbischofs in Ansbach, bevor er nach Oberhaching kam. Die vergangenen elf Jahre war er im Landeskirchenamt verantwortlich für Personaleinsatz, somit auch für Lehrkräfte. Jetzt komme er in ein völlig anderes Spannungsfeld, in dem ihm seine Vorgängerin Barbara Hepp viel aufgebaut habe. Das betrachte er mit Respekt und habe beim Gesprächskreis mit dem Titel "Tatort Kirche" bereits Referate von Soldaten gehört, deren theologische Tiefe und Präzision ihn beeindruckt hätten. Er möchte auch einen Glaubenskurs anbieten, um sich mit Interessenten über Grundthemen des christlichen Glaubens auseinanderzusetzen. Dafür verspüre er Bedarf.

"Mich reizt, dass es hier ganz verschiedene oder auch keine Religionszugehörigkeiten und Haltungen gibt, da freue ich mich auf den Austausch. Sicher, als Theologe werde ich nicht immer Antworten wissen, sondern selbst Fragen haben, aber auf die können wir gemeinsam Antworten finden." Er sei dankbar für die Zeit mit seinem katholischen Kollegen Michael Gmelch, selbst wenn diese nur kurz ist. Gmelch scheidet Ende April aus dem Dienst für die Bundeswehr aus.