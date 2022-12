Wechsel an der Bundeswehr-Universität

Im Kleid zwischen Soldaten in Uniform: Merith Niehuss bei einem Beförderungsappell an der Universität der Bundeswehr.

Merith Niehuss, die scheidende Präsidentin der Hochschule in Neubiberg, und ihre Nachfolgerin Eva-Maria Kern sprechen im Interview über Forschung im Spannungsfeld zwischen Militär und Wirtschaft und über neue Herausforderungen durch die aktuelle politische Lage.

Interview von Daniela Bode, Neubiberg

An dem runden Glastisch im Büro von Merith Niehuss sind schon viele wichtige Leute gesessen, unter anderem zahlreiche Verteidigungsminister und zuletzt vor allem -ministerinnen. An diesem Tag aber sitzt die Präsidentin der Universität der Bundeswehr München dort mit einer ganz besonders wichtigen Frau: ihrer Stellvertretern - und Nachfolgerin. Denn Vize-Präsidentin Eva-Maria Kern wird zum 1. Januar die Leitung der Hochschule in Neubiberg übernehmen. Welch glücklicher Zufall, dass auf Briefbögen und Grußkarten der Universität "Die Präsidentin" steht - da brauchen auch nach 17 Jahren keine neuen gedruckt zu werden. Im Interview sprechen die beiden Professorinnen über die Auswirkungen der weltpolitischen Lage auf den Universitätsbetrieb, exzellente Forschung und das Streben nach mehr Sichtbarkeit.