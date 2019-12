Jetzt hat es doch noch geklappt mit dem Christkindlmarkt in Neubiberg. Hatte doch der Gewerbeverband die Veranstaltung Anfang Dezember abgesagt und die Gemeinde abgewinkt, so kurzfristig als Organisator einzuspringen. Das wollte die Junge Union aber so nicht einfach hinnehmen und hat kurzerhand eine vorweihnachtliche Veranstaltung mit Buden auf dem Rathausplatz auf die Beine gestellt. "Ein etwas anderes Weihnachtsfest" nannte Hauptorganisatorin Franziska Zeller diesen alternativen Christkindlmarkt, an dem sich einige Gewerbetreibende sowie Vereine aus Neubiberg beteiligten.

Das hat tatsächlich in so kurzer Zeit funktioniert und sogar der Nikolaus hatte noch einem Termin in seinem vollen Kalender frei, um auf dem Rathausplatz vorbeizuschauen. Wen genau er nach Neubiberg mitgebracht hatte, war nicht eindeutig zu klären. Manche sagen, die schwarze Gestalt, die ihn begleitete, sei dem Epos Herr der Ringe entsprungen, einer der vielen Zauberer, die da rumspringen. Wobei es solche auch bei Harry Potter zuhauf gibt. Dann könnte es natürlich auch Rubeus Hagrid, der Halbriese und Wildhüter sowie Bewahrer von Schlüsseln sein. Allerdings nach einem strengen Diätprogramm, denn Hagrid bring für gewöhnlich auch vor Weihnachten einige Kilogramm mehr auf die Waage. Eventuell gehört der düstere Unbekannte ja auch zum Star Wars-Ensemble. Chewbacca vielleicht, der alte Wookie? Dass es der Krampus war, der sich da in Neubiberg gemeinsam mit dem Nikolaus am Feuer wärmte und am Stockbrot satt aß, ist eher unwahrscheinlich. Denn der trägt kein Brille.