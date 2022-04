Von Daniela Bode, Neubiberg

Ein Blick ins Kleintiergehege im Umweltgarten in Neubiberg genügt: "Der Star ist der Puter Herr Schnitzel", sagt Heinrich Wolfensberger, der Leiter der Einrichtung, der für so gut wie jedes Tier hier einen netten Satz parat hat. Als hätte er verstanden, stellt der Truthahn stolz seine hinteren Federn auf, sodass sich ein großer Kranz bildet. Um ihn herum ein paar Hühner, ein paar Laufenten, in einem Gehege etwas weiter hinten hoppeln Riesenkaninchen. Ein schönes tierisches Treiben können Eltern mit ihren Kindern hier jeden Tag beobachten, bis es dunkel wird.

Detailansicht öffnen "Herr Schnitzel", der Puter, ist der Star im Kleintiergehege. (Foto: Claus Schunk)

In einer Gemeinschaftsaktion von Neubiberger Bürgern, Vereinen und der Gemeinde ist die Stätte für praktische Umwelterziehung und Naherholung Ende der Achtzigerjahre aufgebaut worden. Besucher können hier einiges über artgerechte Tierhaltung und Pflanzenwachstum lernen. Es bietet sich ein Rundgang durch das 3,5 Hektar große Gelände an. Am Kleintiergehege angelangt, hat man schon das Arboretum am Eingang an der Äußeren Hauptstraße westlich der S-Bahngleisen hinter sich gelassen, in dem man verschiedene heimische Bäume wie den Spitzahorn und die Baumhasel betrachten und sich auf Infotafeln informieren kann.

Vorbei am Kleintiergehege können die Besucher Bekanntschaft mit der bunten deutschen gehörnten Edelziege machen und sie dabei beobachten, wie sie den Obstbaumschnitt abschält. "Da ist ein Wahnsinnsgenuss für sie", erzählt Wolfensberger. Etwas weiter hinten kann man den Kärntner Brillenschafen beim Grasfressen zusehen. Wer schon ganz früh morgens das Areal besucht hat, konnte möglicherweise über dem Teich schon Fledermäuse sehen oder Graureiher beim Frühstück beobachten.

Detailansicht öffnen Umweltgartenleiter Heinrich Wolfensberger mit einer bunten deutschen gehörnten Edelziege. (Foto: Claus Schunk)

Nachdem die Kinder bei den Tieren viele Eindrücke gesammelt haben, wollen sie sich vielleicht etwas austoben. Wie gut, dass sie im Westen des Umweltgartens ein Spielplatz mit Rutsche und Schaukel erwartet.