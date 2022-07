Yuriy Yarmilko stammt aus der Oblast Tscherkassy im Herzen der Ukraine, wo der Krieg nicht mit der äußersten Härte geführt wird wie im Osten des Landes, aber dennoch nicht spurlos an den Menschen vorübergeht. Am Dienstag, 19. Juli, wird der ukrainische Generalkonsul in München von 16 Uhr an gemeinsam mit dem CSU-Landtagsabgeordneten Florian Hahn aus Putzbrunn, dem Ex-General Hans-Lothar Domröse sowie Gudrun Dometeit vom Nachrichtenmagazin Focus an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg über den Krieg in seinem Heimatland sprechen. Moderiert wird die Veranstaltung, die im Livestream auf Youtube (https://youtu.be/Wm7-aj8MHDY) zu sehen sein wird, von Professor Carlo Masala, der an der Bundeswehruniversität einen Lehrstuhl für Internationale Politik inne hat.