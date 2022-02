Drei Tage lang hat Robin Hertschek nachgedacht, wie er in dieser schwierigen Situation helfen kann. Dann stand für den Pächter des Unverpackt-Supermarktes am Neubiberger Bahnhof fest, dass er handeln muss - und zwar so schnell wie möglich. Also hat er in der Nacht auf Montag seinen Geländewagen bis unter die Decke vollgeladen mit Lebensmitteln und Tiernahrung und ist losgefahren, in Richtung polnisch-ukrainische Grenze. "Mein Ziel ist es, dort mit Organisationen zusammenzuarbeiten und Menschen und auch Tiere aus der Ukraine rauszuholen", sagt Hertschek in einem Video, das er auf seinen sozialen Kanälen veröffentlicht hat. Er appelliert an seine Kundschaft und alle anderen Bürger, ihm zu helfen: "Ich brauche Unterstützung und werde euch alle direkt von dort informieren, was wirklich benötigt wird."

Nach zwei schwierigen Jahren mit der Pandemie und dem Hochwasser im Westen sei es nun Zeit, dass endlich wieder Normalität einkehre, sagt der Unternehmer. "Jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine, irgendwann muss das alles doch aufhören." Er wolle in seinem Neubiberger Markt eine "Homebase" für die Ukraine-Hilfe einrichten und von jedem Einkauf in seinem Laden einen Betrag in die Unterstützung von Kriegsopfern fließen lassen.

Noch bis zum kommenden Donnerstag, so Hertscheks Plan, will er sich vor Ort ein Bild machen. "Wenn alles gut geht, komme ich dann zurück und fahre anschließend nochmal runter und bringe mit, was die Ukrainer und auch die Polen benötigen." Robin Hertschek ruft alle auf, denen die Situation im Kriegsgebiet nahe geht, ihm auf seinen Kanälen bei Facebook und Instagram (robin36hertschek oder edekahertschek) zu folgen, Spenden auf sein Konto (Iban: DE32 7015 0000 1002 8669 76) sind herzlich willkommen. "Jeder, der mich kennt und verfolgt, weiß, dass jeder Cent da ankommt, wo er gebraucht wird."