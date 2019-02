18. Februar 2019, 21:42 Uhr Neubiberg Über Parkplätze reden

Der Autoverkehr in Neubiberg nimmt stetig zu. Gerade in zentraler Lage fehlen Parkplätze, etwa in der Umgebung des Rathauses. Bürgermeister Günter Heyland von den Freien Wählern sowie Gemeinderatsmitglieder wollen mit Bürgern über Lösungen dieses Problems diskutieren. Eingeladen zu dieser offenen Runde sind am Donnerstag, 21. Februar, alle Neubiberger, die Ideen und konkrete Vorschläge zum Thema haben, die dann vom Jahr 2022 an umgesetzt werden könnten. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und findet in der Neubiberger Sportgaststätte Minoa, Zwergerstraße 28, statt.