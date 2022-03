Von Daniela Bode und Florian Weber, Neubiberg/Unterhaching

Wer in diesen Zeiten in irgendeiner Form mit Russland verbunden ist, so scheint es, muss sich erklären. Dieses Gefühl teilt auch Elena Kuznetsova aus Unterhaching. Seit 2016 lebt sie, eine russische Staatsbürgerin, mit ihrem Mann Dennis und ihren beiden Söhnen im Landkreis. "Und seit dem 24. Februar", dem Tag, an dem die russische Armee in die Ukraine einmarschiert ist, so sagt sie, "empfinde ich es als eine Schande, Russin zu sein." Immer wieder würde sie versuchen, sich ihren deutschen Freunden im Landkreis zu erklären. Getrieben von dem Gefühl, mitschuldig zu sein, obwohl sie gegen alles sei, was die russische Regierung momentan mache. "Komplett gegen alles", ruft Kuznetsova verzweifelt in den Telefonhörer. Und auch ihre Freunde würden immer wieder versuchen, ihr die Last zu nehmen. "Du bist gegen Putin. Du hast keine Schuld an der Situation", würden sie ihr entgegenhalten. "Das hilft, aber beruhigt nicht", sagt Kuznetsova, die immer noch nach dem richtigen Umgang mit einer Situation sucht, für die es wohl keinen richtigen Umgang gibt.

Eine Städtepartnerschaft zu beenden, würde noch mehr kaputt machen

Diese Suche findet auch auf der Facebook-Seite der Gemeinde Neubiberg statt. Dort wird diskutiert über den Umgang mit dem heuer anstehenden 30. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit der russischen Stadt Tschernogolowka sowie über das aktuelle Gemeindejournal Nanu, das sich zum großen Teil der Städtepartnerschaft und dem Jubiläum widmet. Mitangestoßen wurde die Diskussion von der ehemaligen Landrätin Johanna Rumschöttel. Einfach nur das Partnerschaftsjubiläum zu feiern, werde nicht möglich sein, schreibt sie auf Facebook. Die Gemeinde und auch Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) haben die Situation schnell eingeordnet und für das Vorgehen nun eine klare Linie gefunden. "Natürlich hat sich das sehr ungut überschnitten", sagt Pardeller der SZ. Die angedachte Feier zum Jubiläum werde abgesagt. Die Verantwortlichen der Gemeinde denken nun darüber nach, in welchem Format man die Situation angemessen abdecken könnte. Laut Pardeller gibt es die Idee, eine Podiumsdiskussion mit der Universität der Bundeswehr zu veranstalten.

Die Städtepartnerschaft auf Eis zu legen oder zu beenden, davon hält der Rathauschef indes nichts: "Gerade in diesen angespannten Zeiten ist es umso wichtiger, im Austausch und im Dialog zu bleiben", sagt er. Eine Städtepartnerschaft, die man in 30 Jahren aufgebaut hat, nun zu kappen, würde noch mehr kaputt machen. Man dürfe die Menschen in Tschernogolowka nicht haftbar machen.

So sieht es auch Elena Kuznetsova. Viele ihrer noch in Moskau lebenden Freunde seien gegen den Krieg und gegen Putin. "Allerdings ist es sehr gefährlich, gegen Putin zu sein. Man wird geschlagen, verhaftet und ins Gefängnis gesteckt", sagt Kuznetsova. Sie erzählt von einer Freundin, die voller Sorge um ihre Kinder sei. Die beiden jungen Erwachsenen würden sich in Moskau an Protesten beteiligen. Proteste gegen den Krieg in der Ukraine und für Freiheit in Russland. Und ihre Freundin, die Mutter der beiden Protestierenden, wisse: Wenn ihre beiden Söhne von Putins Schergen festgenommen werden, fliegen sie von der Universität und werden keine Zukunft in Russland haben. Die Stimmung in ihrer Heimat sei allerdings alles andere als eindeutig, berichtet Kuznetsova. Von anderen russischen Freunden würde sie Dinge hören, die sie kaum glauben könne. Voller Überzeugung würden sie ihr sagen, Putin führe in der Ukraine keinen Krieg, sondern eine politische Operation im Sinne des Friedens. "Die Propaganda der Staatsmedien ist so stark, dass die Hälfte der Leute gehirngewaschen ist", sagt Kuznetsova. Doch aufgeben will sie auch diese Leute nicht. Sie werde versuchen, die Freundschaft zu halten, auch wenn sie manchmal daran zweifelt. Zuweilen würde es sich anfühlen, sagt Kuznetsova, als würde Russland auf einen Bürgerkrieg zusteuern: "Einer, der nicht auf den Straßen stattfindet, sondern ein Bürgerkrieg im Geiste." Auch deswegen müsse der Dialog aufrechtgehalten werden - mit allen.

Detailansicht öffnen Reiner Höcherl, Vorsitzender des Neubiberger Partnerschaftsvereins, kann sich vorstellen, die Städtepartnerschaft mit dem russischen Tschernogolowka auszusetzen, beenden will er sie nicht. (Foto: Claus Schunk)

Dieser Maxime soll auch in Neubiberg gefolgt werden und genauso sieht es Reiner Höcherl, erster Vorsitzender des Gemeinde-Partnerschaftsvereins Neubiberg und Dritter Bürgermeister (Freie Wähler). Auch er betont die Wichtigkeit von Dialog und sagt, er habe sich bereits mit dem Bürgermeister abgestimmt. In all den Jahren seien zwischen Neuibergern und Bürgern aus Tschernogolowka Freundschaften gewachsen. Auf dieser Ebene müsse man die Städtepartnerschaft auf jeden Fall erhalten. "Die Menschen haben ja keine Verantwortung für das Handeln der russischen Regierung", sagt Höcherl. Doch den eklatanten Völkerrechtsbruch durch die russische Regierung könne man nicht ausblenden. Höcherl hält es daher für möglich, dass die Städtepartnerschaft auf offizieller Ebene ausgesetzt wird, der Dialog soll aber unbedingt aufrechterhalten werden. Dies sei der richtige Umgang, davon ist Höcherl überzeugt. So will er es vorschlagen, wenn er, der Bürgermeister und Mitglieder des Kulturamts zur Besprechung zusammenkommen.

Elena Kuznetsova sucht derweil noch nach dem richtigen Umgang. "Meine Mutter stammt aus der Ukraine und mein Vater aus Russland", berichtet sie ratlos. "Hier in Deutschland leben wir in Frieden. Ukrainer, Russen, Deutsche Syrer - alle." Vor allem ihre beiden Söhne, sagt sie, hätten viele ukrainische Freunde. Gemeinsam mit denen seien sie am Wochenende nach München gefahren, um auf dem Stachus zu protestieren, mit ukrainischen Fahnen in den Händen. Mit zerbrechlicher Stimme fügt sie hinzu: "Wenn ich in die Augen der Freunde meiner Kinder blicke, deren Großeltern, Tanten und Onkel noch immer in der Ukraine sind - dafür habe ich keine Worte."