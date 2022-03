Von Martin Mühlfenzl, Neubiberg

Was die Menschen in Tschernogolowka über den Krieg denken? Kommen sie in der Stadt mit 20 000 Einwohnern 40 Kilometer nordöstliche von Moskau überhaupt an gesicherte Informationen über die Invasion in der Ukraine, die ja in Russland nicht als Krieg bezeichnet werden darf? Putins Angriffskrieg hat auch die Verbindungen von Deutschland nach Russland nahezu gekappt. In Neubiberg, der Partnergemeinde Tschernogolowkas, aber ist sehr eindeutig, was die Menschen über diesen Krieg denken - und sie bezeichnen ihn auch genau als solchen. Und so war es auch richtig, dass die Gemeinde und der Partnerschaftsverein die Partnerschaft mit dem russischen Ort auf Eis gelegt haben. Dieses starke Zeichen musste sein.

Genau so richtig ist es auch, die Partnerschaft nicht komplett zu beenden, sondern einzufrieren. Seit 30 Jahren besteht die Verbindung Neubibergs in die Oblast Moskau. Daraus sind Freundschaften entstanden, Besuche auf beiden Seiten, stets geprägt von der Annäherung und auch dem Willen, die andere Seite näher kennen zu lernen, zu verstehen - auch Unterschiede herauszuarbeiten und für andere Meinungen Verständnis zu entwickeln. Das sind die Wesensmerkmale einer fruchtbaren Partnerschaft. Dieser furchtbare, sinnlose, völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands aber hat alles verändert. Nicht zuletzt die Tektonik der europäischen Ordnung. So zu tun, als wäre alles wie bisher und nichts geschehen, wäre ein Irrweg. Eine enge Partnerschaft unter zwei Gemeinden, wie sie bisher bestand, ist unter diesen Voraussetzungen nicht mehr möglich - schon gar nicht auf offizieller Ebene. Auch im 30. Jahr ihres Bestehens.

Es ist Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine. Nicht jener der Menschen in Tschernogolowka, Sankt Petersburg oder Wladiwostok. Der Partnerschaft hat man eine Auszeit verschrieben. Neubiberg hat dafür eine Diskussion über Russland angesetzt. Es gibt Gesprächsbedarf über das deutsch-russische Verhältnis. Zugleich muss man mit den Menschen in Russland im Kontakt bleiben. Auch in diesen kriegerischen Zeiten. Würde die deutsch-russische Partnerschaft jetzt zerstört, könnte sie nie wieder repariert werden.